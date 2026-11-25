“Una copia della costituzione italiana con 74 caramelle da spedire agli uffici diplomatici iraniani sul territorio nazionale”. E’ la proposta del garante regionale dei detenuti della Sicilia Antonino De Lisi per contestare la decisione in Iran di frustare la cantante Parastoo Ahmadi per essersi esibita senza velo.

“L’artista, è stata punita con 74 frustate per essersi esibita senza indossare l’hijab nel corso di un concerto. La donna, unitamente ai componenti del suo gruppo musicale, è stata condannata per “offesa al pudore”.

Poco rileva che il fatto sia accaduto in Iran e pur nella consapevolezza di non poter interferire nelle leggi o nelle tradizioni religiose di Paesi extra-UE, resta inaccettabile assistere a simili pratiche alle soglie del 2027. Al contempo, è necessario riflettere su una questione delicata – aggiunge De Lisi – molti cittadini provenienti da Paesi in cui simili pene corporali e restrizioni sono ancora legali vivono oggi nel nostro territorio nazionale, rendendo urgente un confronto serio sull’integrazione e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Non posso certamente pretendere che la nostra diplomazia censuri formalmente simili condotte, ma resta l’auspicio che ogni Istituzione sensibile a questo tema voglia recapitare agli Uffici diplomatici iraniani sul territorio nazionale una copia della Costituzione italiana, accompagnata da 74 caramelle”.