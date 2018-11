Episodio triste quello che è accaduto durante il derby delle Madonie tra Geraci e Castelbuono, valido per il campionato siciliano di Eccellenza. Il signor Lipari di Trapani, arbitro della partita, è stato costretto ad interrompere l’incontro a circa tre minuti dal fischio finale.

Il motivo? In seguito a un’espulsione inflitta a un giocatore ospite, il direttore di gara è stato aggredito dallo stesso. Un atto increscioso, che purtroppo non è il primo, ma solo l’ultimo di una lunghissima serie. Con il filtro del “non succede solo in Sicilia”, è bene che le associazioni e le federazioni preposte al controllo e al benessere degli arbitri e delle partite in generale, prendano i corretti provvedimenti.

Le contromisure, tuttavia, non andrebbero attuate solo in punizione di quanto successo: bensì in prevenzione. Bisogna evitare che certi episodi accadano nei campi di calcio. In Sicilia settimanalmente sono diverse le situazioni similari. Troppo spesso gli arbitri vengono aggrediti fisicamente e verbalmente e talvolta sono costretti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per uscire scortati dagli impianti sportivi.