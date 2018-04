Gli auguri della Cisal

Natale Chieppa, 63 anni, è il nuovo direttore generale e accountable manager della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.

La nomina, all’unanimità, è arrivata al termine della seduta odierna del consiglio di amministrazione della società aeroportuale, a seguito delle procedure di selezione di pubblica evidenza.

Al nuovo direttore generale sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte degli organi societari.

La Legea Cisal del Segretario Regionale Giacomo De Luca e la Segreteria Confederale della Cisal di Palermo attraverso il Segretario Generale Gianluca Colombino salutano con estremo favore la nomina a Direttore Generale di Gesap di Natale Chieppa.

“Con la nomina a Direttore Generale di Gesap di Natale Chieppa si chiude finalmente un altro capitolo parecchio “controverso” della storia della società di gestione dello scalo , quello della guida “ politica “ della stessa società di gestione con nomine che hanno destato il sospetto di essere state valutate da analisi di curricula intrisi di incarichi di partito piuttosto che non basate su valutazioni asettiche delle attività lavorative professionalmente svolte.

La decisione presa dal Cda attualmente in carica di dare vita a una selezione , con conseguente valutazione dei titoli e del colloquio , regala alla GESAP la ufficializzazione di una fase totalmente nuova.

Una fase in cui – afferma Gianluca Colombino Segretario Generale della Cisaò di Palermo – finalmente la politica e i partiti rimangono fuori da importanti nomine ai vertici societari, andando in aperta controtendenza con quanto accaduto in passato ( ed è sotto gli occhi di tutti con quali effetti).

Natale Chieppa rappresenta nei fatti il primo nome che arriva ad un così prestigioso incarico di vertice nella società di gestione aeroportuale di Palermo , con una storia personale dettata semplicemente dal proprio curriculum nel settore e non certamente da altre logiche.

Nel fare i nostri auguri a Chieppa , di cui saremo , ovviamente nel rispetto dei reciproci ruoli , interlocutori e controparte leale, non nascondiamo di confidare in una svolta celere dettata dalla sua approfondita conoscenza delle dinamiche interne della stessa Gesap, per potere finalmente interrompere la miriade di contenziosi in atto tra il personale figli di gestioni dello stesso personale del passato che non esitiamo per taluni aspetti a definire scellerate e che purtroppo hanno depauperato e rischiano di farlo ancora i bilanci della stessa società. Auspichiamo infine una maggiore e necessaria attenzione, da parte del nuovo direttore generale , alle sofferenze del personale delle aziende di Handling (in primis la controllata GH Palermo) e di servizi alla utenza che operano nello scalo , vera cartina di tornasole del funzionamento e del gradimento verso l’aeroporto Falcone Borsellino dei passeggeri in transito nello stesso scalo di Punta Raisi.

Plaude alla scelta la Fit Cisl Sicilia aeroporto che, con una lettera, augura buon lavoro al nuovo direttore del quale ha potuto apprezzare le qualità