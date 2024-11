Appiccato l’incendio al giaciglio di un clochard a Palermo. Le fiamme hanno distrutto i pochi indumenti e la tenda in piazza Bologni dove dormiva un senza casa che si guadagna da vivere facendo il giocoliere. L’uomo quando sono divampate le fiamme non era nel giaciglio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano. Le fiamme hanno danneggiato anche il portone di Palazzo Alliata Villafranca.

Incendio distrugge la statua di Padre Pio nella villetta tra viale Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti

I lumini e i ceri accesi davanti alla statua di padre Pio collocata nella villetta tra viale Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti hanno provocato un incendio e mandato a fuoco la scultura che si trovava lì dal 1997. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver spento l’incendio hanno verificato la causa accidentale dell’incendio.

La denuncia del Consigliere Terrani

La notizia dell’incendio è stata diffusa dal consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Terrani “Ho appreso dai cittadini residenti che la statua di Padre Pio collocata nella villetta tra viale Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti ha preso fuoco – ha detto il consigliere – La statua è stata messa nel 1997 con la partecipazione dei cittadini e del sottoscritto che nel 1997 rivestiva la carica di presidente dell’XI quartiere Settecannoli”.

E aggiunge il consigliere. “In attesa che le autorità competenti facciano i dovuti accertamenti per stabilire le cause, ci attiveremo per l’allocazione di un’altra statua di Padre Pio e per l’installazione di un impianto di videosorveglianza al fine di prevenire che si verifichino tali fenomeni”.

Carini, in fiamme un camion dei rifiuti

Un incendio è divampato nei pressi della ditta Pangea a Carini (Palermo) che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. E’ andato in fiamme nei pressi dell’impresa che si trova in via Giuseppe Abbate un camion con a bordo legno e truciolato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri che indagano.

Paura a Ciaculli, scoppia incendio in un appartamento, domato dai pompieri

Incendio in appartamento al primo piano in via Pietro Stagnitti nella zona di Ciaculli a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate nell’appartamento al primo piano. I tecnici del comando provinciale stanno eseguendo le verifiche per accertare le cause che hanno innescato il rogo che ha provocato diversi danni nell’abitazione. Non ci sono feriti. Sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha danneggiato due vetture in via Miloro Santa. Sono in corso le indagini per accertare le cause.

Like this: Like Loading...