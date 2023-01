Il direttore di Tp24 a Talk Sicilia

Quella di Matteo Messina Denaro è stata “una storia criminale importante e terribile”. Lo ha detto Giacomo Di Girolamo a Talk Sicilia. Di Girolamo, direttore di Tp24.it, per tanti anni ha tenuto una rubrica radiofonica “Matteo dove sei?”, quasi a voler tracciare nell’etere la storia di quella lunghissima latitanza. Per Di Girolamo, la figura del boss di Castelvetrano aveva assunto una “dimensione quasi mitica, una dimensione che per fortuna con questo arresto volge al termine”. Il giornalista non minimizza la portata dell’intervento che ha messo fine alla carriera criminale di Diabolik: “era una storia al tramonto, ma questa operazione è un colpo mortale per Messina Denaro, per la sua famiglia, la mafia del Belice, trapanese e per Cosa nostra”.