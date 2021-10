saranno visitabili dalle 15 alle 17

Nuovi orari di apertura pomeridiana dal 2 novembre per i Giardini del Palazzo Orléans

Il parco della Presidenza della Regione sarà aperto dalle 15 e fino alle 17

Dalla riapertura, avvenuta il 5 agosto, sono già stati migliaia i visitatori

Cambiano gli orari di apertura pomeridiana al pubblico dei Giardini del Palazzo Orléans.

Dal 2 novembre apertura pomeridiana dalle 15 alle 17

A partire da martedì 2 novembre, il parco della Presidenza della Regione sarà aperto dalle 15 e fino alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), in anticipo rispetto agli orari attuali per garantire l’accesso in condizioni migliori di luce in seguito al passaggio all’ora solare.

Invariati gli orari mattutini e i giorni di apertura

Rimangono invariati gli orari mattutini e i giorni di apertura: dal martedì al sabato i giardini sono aperti dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso alle 12.30) e nel pomeriggio. La domenica solo di mattina. Il lunedì, e quindi anche in occasione della festività del prossimo primo novembre, viene osservato il giorno di chiusura.

Dalla riapertura del 5 agosto, fortemente voluta dal governo Musumeci dopo anni di contenzioso legale, sono state decine di migliaia le presenze nel parco. I Giardini Orléans sono in grado di offrire ai visitatori, attraverso i loro percorsi, un inedito patrimonio naturalistico che si estende su una superficie di circa tre ettari e mezzo. Maggiori dettagli sulle modalità di visita, su animali e piante, e sui percorsi, sono disponibili sul sito ufficiale raggiungibile al seguente indirizzo: http://igiardinidelpalazzoorleans.it/ e sui canali social Facebook e Instagram.

Migliaia di visitatori dalla riapertura

Come detto, i Giardini Orléans sono stati riaperti lo scorso 5 agosto. In occasione della riapertura, Musumeci ha evidenziato come la struttura era stata chiusa a seguito di numerose irregolarità in tema di detenzione di specie animali. Nel corso dei questi anni, oltre ad adeguarsi alle prescrizioni richieste, il governo Musumeci ha provveduto a effettuare una prima tranche di lavori di riqualificazione dei Giardini zoologico e botanico, con un nuovo ingresso e con un’area di attesa per i visitatori.

La gestione dei Giardini

In forza di una convenzione con la Presidenza della Regione Siciliana siglata l’anno scorso, la gestione generale e la responsabilità nella conduzione dei Giardini del Parco Orléans sono affidate all’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, che già da anni ha il compito di provvedere all’alimentazione, alla cura e all’allevamento della fauna ospitata. Il direttore dell’Iszs, Antonio Console, è responsabile del Parco, a lui compete il coordinamento di tutte le attività, ordinarie e straordinarie, e di tutto il personale assegnato. Per la cura del verde, la pulizia dei viali e delle pertinenze, l’Istituto zootecnico si avvale del personale messo a disposizione dai dipartimenti regionali dello Sviluppo rurale e dell’Agricoltura.