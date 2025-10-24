Un nuovo spazio dedicato alla tutela della biodiversità e all’ambiente

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo Giardino Botanico Montano all’interno della pineta comunale di Petralia Sottana.

Un progetto che unisce promozione del territorio, conservazione della biodiversità e finalità didattiche, grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco delle Madonie, l’Università di Palermo-SIMUA e il Comune, con il contributo scientifico dell’Orto Botanico di Palermo.

Il giardino, immerso nel cuore verde delle Madonie, è pensato come un itinerario naturalistico aperto a visitatori, famiglie e studenti. I pannelli informativi illustrano 43 specie vegetali selezionate tra le più significative della flora locale, rendendo l’area una vera e propria biblioteca all’aria aperta.

“Un traguardo per la valorizzazione della pineta”

Il vice sindaco di Petralia Sottana, Alessandro Cilibrasi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio e per la tutela del patrimonio ambientale: “Ritengo un passaggio importante l’inaugurazione del Giardino Botanico Montano. Una dimostrazione di come la sinergia fra gli enti possa valorizzare il nostro patrimonio naturale. Ringrazio, a tal proposito, il prof. Schicchi per la qualificata collaborazione scientifica e il commissario Caltagirone per la generosa opera di promozione dell’iniziativa. Un traguardo che si inserisce nell’opera di valorizzazione della pineta comunale intrapresa dall’amministrazione comunale che, oltre alla riapertura del punto di ristoro e alla sostituzione della staccionata, vedrà a breve la sostituzione dell’illuminazione pubblica”.

All’ingresso del Giardino, il primo pannello recita: “Ogni esemplare racconta una storia affascinante, fa comprendere la bellezza di una biodiversità ricchissima e ci avvicina ai segreti della vita. I nostri alberi e le nostre piante ti aspettano… inizia l’avventura!”

Una libreria a cielo aperto sulla natura delle Madonie

Il contributo scientifico è stato garantito dall’Orto Botanico di Palermo, che ha accolto con entusiasmo il progetto: “L’Orto Botanico ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Ente Parco e del Comune di Petralia Sottana – ha dichiarato il professore Rosario Schicci – contribuendo a valorizzare una parte significativa della biodiversità vegetale presente nel territorio delle Madonie, rappresentata all’interno del Giardino Botanico Montano. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella promozione e conservazione della flora locale. Nei prossimi anni, si prevede un ulteriore arricchimento del patrimonio vegetale anche attraverso l’introduzione attenta e selezionata di nuove specie forestali, arboree e arbustive, con particolare attenzione a quelle endemiche e/o rare del comprensorio madonita”.

A evidenziare il valore simbolico e didattico del giardino è anche il commissario dell’Ente Parco, Caltagirone: “Come Ente Parco abbiamo subito accolto l’idea dell’Amministrazione comunale di Petralia Sottana mettendo in campo le opportune sinergie che hanno portato alla realizzazione del Giardino Botanico Montano che rappresenterà una libreria a cielo aperto sulla natura delle Madonie, per grandi e piccoli, col duplice scopo ricreativo e soprattutto didattico. Avere coscienza del valore del proprio patrimonio, anche naturalistico, è infatti il primo passo per rafforzare il senso dell’identità, dell’appartenenza e della consapevolezza sommati al senso della tutela della stessa biodiversità. Un altro progetto virtuoso che contribuirà a potenziare il Madonie Unesco Global Geopark”.