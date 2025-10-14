Uno spazio vivo dedicato alla memoria, alla creatività e alla formazione

Il 25 ottobre 2025, alle ore 10:00, apre ufficialmente le porte il Museo del Carretto e del Pupo Siciliano Madonie, nella storica Villa Sgadari a Petralia Soprana.

Un progetto promosso dall’Associazione Tan Panormi e dall’Ente Parco delle Madonie, che punta a custodire, valorizzare e trasmettere due dei simboli più autentici dell’artigianato e dell’immaginario siciliano: il carretto e il pupo.

Un polo culturale permanente nel cuore delle Madonie

Il nuovo museo non è solo una mostra statica, ma uno spazio dinamico dedicato alla memoria, alla creatività e alla formazione. All’interno della settecentesca Villa Sgadari prende vita un percorso filologico e visivo che attraversa epoche e territori: pupi armati, carretti completi, casse di fuso, sportelli decorati, bardature da parata, opere realizzate dai grandi nomi dell’artigianato siciliano. Ogni pezzo racconta una storia, ogni dettaglio restituisce una parte dell’identità dell’Isola.

La collezione include anche un tocco di cinema: le sedute originali del film “Nuovo Cinema Paradiso” trovano casa nella sala eventi, creando un ponte tra la tradizione popolare e l’arte contemporanea.

“Un luogo vivo, attivo e accogliente”

Oltre all’esposizione permanente, il progetto ha uno sguardo più ampio. Il museo sarà anche un centro multidisciplinare, con eventi, incontri, performance artistiche, attività didattiche per le scuole, mostre temporanee e collaborazioni con altri poli culturali del territorio.

“Vogliamo farne un luogo vivo, attivo, accogliente, che dia voce a ogni forma di espressione legata alla nostra identità” – spiega Michele D’Anca, presidente dell’Associazione Tan Panormi.

Il commissario straordinario del Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, aggiunge: “Villa Sgadari diventa finalmente ciò che avevamo immaginato: un contenitore culturale prestigioso, aperto al territorio e alla crescita turistica e culturale delle Madonie”.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà il 25 ottobre alle ore 10:00 a Villa Sgadari a Petralia Soprana (entrata vicino al campo sportivo) e includerà, oltre al taglio del nastro, una visita guidata alla mostra, un rinfresco e diverse performance artistiche.

Luogo: Villa Sgadari, PETRALIA SOPRANA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

