Il concerto benefico al Renzo Barbera

La musica che salva delle vite. Gigi D’Alessio scende in campo al Renzo Barbera e abbraccia il nuovo progetto della Fondazione Dragotto: un concerto musicale con il cui ricavato verrà realizzato un poliambulatorio pediatrico dedicato alle malattie rare. Un’iniziativa benefica ma anche solidale, in programma il prossimo 20 giugno, che vedrà impegnati oltre al cantante partenopeo che da subito ha sposato il progetto, altri “Big” italiani di grande fama nazionale come Fiorella Mannoia, Clementino, Geolier, Lda e tanti altri.

Sicily For Life, il concerto benefico

Un appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, per cantare insieme le canzoni di Gigi più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani e non solo.

“La sofferenza di un bambino malato si allarga a chiunque gli stia accanto perché è la vita stessa che sfiorisce ancor prima di sbocciare – ha spiegato Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione -. L’evento Sicily for life-GIGI & Friends è una straordinaria, e corale, canzone d’amore peri bambini, un invito a donare, lì dove ancora mancano, cure e speranza ai meno fortunati ed alle loro famiglie non più costrette a vivere il triste fenomeno della mobilità sanitaria alla ricerca di strutture idonee a terapie e competenze specialistiche. Con questo progetto la Fondazione Tommaso Dragotto si impegna ad agire sul territorio con un intervento strutturale destinato a restare nel tempo. Vi invito ad unirvi a noi, a partecipare in tanti ed a donare con il cuore”.

Un poliambulatorio per le malattie pediatriche rare

Le malattie rare pediatriche rappresentano una delle sfide più complesse del sistema sanitario, richiedendo un approccio innovativo e coordinato. Il nuovo centro pediatrico, che sorgerà presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Palermo, sarà un punto di riferimento fondamentale per le famiglie che affrontano queste difficoltà. Qui, i bambini potranno beneficiare di diagnosi precoci, cure specialistiche e un accompagnamento multidisciplinare, tutto in un ambiente progettato per garantire il massimo comfort e supporto.

“Rivolgo il mio ringraziamento alla Fondazione Dragotto per l’iniziativa che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione del padiglione pediatrico – ha detto Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – per la quale c’è il pieno sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Tanti artisti sul palco che verrà allestito allo stadio Barbera che si esibiranno per una giusta e importante causa che rappresenterà un altro valore aggiunto della città”.

L’intero incasso al netto dei costi di produzione, quindi, verrà destinato alla struttura che insiste all’interno di Villa Belmonte, di proprietà del Policlinico di Palermo.

“La musica come motore di solidarietà e speranza”

Sono orgoglioso di aver contribuito, attraverso una norma del bilancio dell’ARS, alla realizzazione di questo importante concerto di beneficenza. La costruzione di un poliambulatorio per i bambini affetti da malattie rare rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le famiglie siciliane che affrontano sfide difficili ogni giorno. Eventi come ‘Sicily for Life – Gigi & Friends’ dimostrano quanto la musica possa essere un motore di solidarietà e speranza. Ringrazio la Fondazione Tommaso Dragotto per aver promosso questa iniziativa e tutti gli artisti che parteciperanno per sostenere una causa così nobile.” Afferma l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, questa mattina durante la presentazione dell’evento che si è tenuta a Palermo a Villa Gattopardo.