Al via la nuova stagione che celebra i settant’anni del Teatro Musco di Catania

Si alza il sipario sulla nuova stagione 2026-2027, che celebra i settant’anni del Teatro Musco, con la direzione artistica di Francesca Ferro. Tra innovazione e tradizione, dieci rappresentazioni di altissimo livello, di cui tre presso il Teatro Abc, ospitate nella sede di via Umberto I n° 312 a Catania, dove un’attenzione particolare è rivolta al rapporto con il pubblico. In un dialogo che non si chiude mai nel formalismo, ma apre alla vitalità della scena e all’immediatezza dell’incontro con capolavori senza tempo.





Si parte sabato 10 ottobre con Gino Astorina, interprete straordinario de “L’ultima prima”. Spettacolo scritto e diretto da Francesca Ferro, è prodotto dall’Associazione culturale Progetto Teatrando. Biglietti disponibili al link: https://teatroabc.eu/spettacolo/teatro-musco/lultima-prima/

Dal 10 ottobre al 1° novembre 2026, l’Angelo Musco di Catania ospita “L’ultima prima”: commedia costruita su un susseguirsi di equivoci, imprevisti e situazioni paradossali che, poco alla volta, sfuggono a ogni controllo. Mentre sul palcoscenico tutto dovrebbe apparire perfetto, nel backstage regna il caos: scambi di persona, tensioni, errori e tentativi disperati di salvare lo show provocano una travolgente catena di disastri.





Ad innescare magistralmente questi meccanismi, Gino Astorina con Eduardo Saitta, affiancati da un cast di prim’ordine formato da Ramona Polizzi, Elisa Franco, Nuccio Morabito, Giovanni Maugeri, Maria Chiara Pappalardo, Francesca Barresi, Adriano Fichera e Mattia Puglisi.

Un microcosmo, fatto di ansie, nevrosi, scaramanzie e situazioni imprevedibili, mirabilmente diretto da Francesca Ferro, che trasforma il dietro le quinte nel vero palcoscenico della storia, dando vita a un gioco metateatrale che svela la fragilità e l’umanità del mondo dello spettacolo.

Il ritmo serrato, sostenuto dalla comicità della tradizione catanese e siciliana e dalla vivace interazione tra Gino Astorina ed Eduardo Saitta, accompagna una successione di entrate, uscite, equivoci e gag visive. Al centro della messinscena c’è infine l’elogio dell’improvvisazione: quando ogni piano sembra fallire, l’unica possibilità è andare avanti, trasformando errori e disastri in momenti di comicità e complicità con il pubblico. “L’ultima prima” diventa così una dichiarazione d’amore – ironica e sincera – verso il teatro e verso le sue inevitabili fragilità.





Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania

Botteghino presso il Teatro Abc

Contatti

095 538188 – 333 7781632

amministrazioneteatroabc@gmail.com

Biglietteria

Lun-sab: 16:00-20:00

Gio: 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Link per acquisto spettacoli:

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Gino Astorina

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