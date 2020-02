Non si conosce l'identità

Aveva 55 numeri a disposizione, ne ha scelti cinque e puntando un euro ha vinto un milione di euro.

E’ successo sabato mattina ad un uomo che si è recato nella tabaccheria di Giovanni Agnello in via Maggiore Toselli per giocare un biglietto del Millionday.

Il gioco consiste nello scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina dedicata da 1€. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, danno la possibilità di vincere 1 milione di euro. Di solito i giocatori si fermano davanti al monitor ad aspettare l’estrazione, ma questa volta non è andata così.

Nonostante l’identità del fortunato vincitore sia ancora ignota, la notizia ha fatto il giro del quartiere destando la curiosità dei passanti che si fermano davanti alla ricevitoria.

In un’altra ricevitoria della zona un uomo qualche giorno fa aveva vinto 500 mila euro con un gratta e vinci. Non è il primo milione vinto con questa tipologia di gioco in Sicilia. Nel novembre scorso la fortuna toccò un giocatore di Augusta. Ad ottobre la vincita andò a Ragusa.

Oltre al primo premio, il nuovo gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Si può giocare al MillionDAY, nelle ricevitorie del Lotto e del 10eLOTTO.