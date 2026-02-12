Tentata rapina a Palermo con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere soccorso dai sanitari del 118 per i calci e i pugni subiti.

Il tentato colpo ieri pomeriggio nella gioielleria Grama trading in corso dei Mille vicino a piazza Torrelunga. In tre si sono presentati all’apertura del negozio. Il commerciante dopo che ha aperto la saracinesca è stato spinto dentro. In tre lo hanno minacciato. Uno di loro aveva con sé uno zaino giallo quello utilizzato dai rider. Ma il negoziante ha reagito.

A questo punto sono iniziate le botte e il colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori. L’inattesa reazione ha spiazzato i rapinatori che sono fuggiti portando via solo la chiave della cassaforte.

Il gioielliere è stato portato all’ospedale Civico dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio che hanno acquisito già le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono a caccia dei tre rapinatori.