Giorgio Soluri si è insediato alla guida della Direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di Viale del Fante a Palermo.

Nato a Palermo nel 1962 è entrato nei ruoli dell’Istituto nel 1990 dove ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali. Dal 2016 al 2018, con incarico di livello generale, ha diretto la Direzione regionale Sicilia per poi approdare al vertice della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, struttura d’eccellenza dell’Istituto nell’erogazione diretta dell’assistenza protesica e delle prestazioni riabilitative e nello sviluppo delle funzioni di ricerca e sperimentazione in ambito clinico e tecnologico.

“Il mio impegno, unitamente a quello dell’intera struttura regionale che ho nuovamente il privilegio di dirigere, sarà orientato al consolidamento e allo sviluppo delle più efficaci forme di collaborazione con le Istituzioni e le parti sociali, con l’obiettivo di garantire una presa in carico del lavoratore infortunato tempestiva e personalizzata per un pieno reinserimento nella vita lavorativa e sociale – queste le prime dichiarazioni di Giorgio Soluri, direttore regionale Inail Sicilia, che poi aggiunge – intendiamo assicurare un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei lavoratori e delle imprese che compongono il tessuto produttivo regionale, con una forte attenzione alle iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali”.