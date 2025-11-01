una giornata di maltempo e scoppia il caos in Sicilia. E’ stata una giornata di follia quella ieri in tutta la sicilia. Se dall’alba gli allagamenti hanno paralizzato la sicilia sud orientale, in serata e toccato al palermitano.

Su più province della Sicilia, il personale Anas è stato impegnato senza sosta per fronteggiare l’emergenza legata al maltempo.

Caos nei raccordi verso le autostrade

Nel tardo pomeriggio, a seguito della fitta pioggia che si è registrata nella città di Palermo, Anas è intervenuta nelle complanari di competenza comunale per far defluire l’acqua e decongestionare il traffico lungo la A29 Racc. Bis., carreggiata direzione Palermo, in prossimità dell’uscita verso l’ospedale Cervello.

Allagamenti in autostrada verso l’aeroporto

Successivamente, Anas ha liberato dagli allagamenti anche la A29 lungo la zona di Marina di Cinisi e dell’aeroporto “Falcone e Borsellino”.

Il rischio code sulla A19 da oggi per il week end di Ognisanti

In previsione delle possibili code che si potrebbero venire a creare al cantiere di Bagheria, lungo la A19, durante il fine settimana, ieri pomeriggio si è tenuta una riunione COV (Comitato operativo per la viabilità), presso la Prefettura di Palermo, alla presenza di alcuni esponenti della Regione Siciliana, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118 e Anas.

Deviazioni e percorsi alternativi

Fra le altre decisioni prese, in caso di code prolungate c’è anche la possibilità di utilizzare la strada statale 113 per le situazioni di emergenza e, eventualmente, anche un elicottero messo che verrà messo a disposizione dai carabinieri per monitorare il traffico.

Inoltre, anche per questo fine settimana, le squadre Anas presenzieranno l’imbocco del cantiere di Bagheria in modo da fluidificare il traffico ed assistere gli utenti.

Come richiesto dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario per il Piano di ammodernamento della A19, sono ulteriormente aumentate le corse dei treni fra Termini Imerese e Palermo e viceversa per consentire ai cittadini l’utilizzo del mezzo pubblico rispetto a quello privato.

Il piano treni

Si tratta, nello specifico, di un piano straordinario di potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Palermo e Termini Imerese per fronteggiare i disagi alla circolazione legati ai lavori in corso nei pressi dello svincolo di Bagheria sull’autostrada A19. Lo ha attivato la Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia (società del Gruppo FS Italiane) per garantire la continuità della mobilità dei cittadini. L’iniziativa nasce da una richiesta del presidente della Regione, Renato Schifani, nella qualità di commissario straordinario per la manutenzione dell’A19.

“La Regione Siciliana è in prima linea per garantire la mobilità dei cittadini, soprattutto nei momenti di emergenza – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò –. Il piano straordinario dei collegamenti ferroviari tra Palermo e Termini Imerese è il frutto di una collaborazione costante con Trenitalia e con il Gruppo FS, che condividono con noi l’obiettivo di rendere la Sicilia più connessa, efficiente e sostenibile. La nostra priorità è assicurare servizi affidabili e moderni ai cittadini, promuovendo al tempo stesso l’uso del trasporto pubblico e il rispetto dell’ambiente”.

Il rafforzamento ulteriore dei treni

A partire da sabato 1 novembre, sarà in atto un rafforzamento del servizio ferroviario con nuovi treni e maggiore capacità di trasporto. Già dal 22 ottobre, grazie al coordinamento con l’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, sono state potenziate cinque coppie di treni regionali con convogli a doppia composizione, assicurando 5.000 posti aggiuntivi al giorno. Con il nuovo piano, nei giorni feriali saranno attivati sei treni straordinari da Palermo Centrale a Termini Imerese, sei in direzione opposta e uno da Cefalù a Palermo Centrale. Nei festivi, invece, circoleranno quattro treni aggiuntivi tra Palermo e Cefalù. In totale, nei giorni feriali saranno 129 i treni in servizio sulla tratta Palermo–Termini Imerese.

Accanto al potenziamento ferroviario, la Regione Siciliana sostiene anche gli interventi del Gruppo FS per migliorare l’accessibilità alle stazioni. È di queste ore infatti l’inaugurazione del nuovo parcheggio FS Park alla stazione di Palermo S. Lorenzo Colli, realizzato e gestito da FS Sistemi Urbani, e finanziato dalla Regione. Il nuovo parking hub, aperto 24 ore su 24, dispone di 136 posti auto, di cui 3 stalli rosa, 8 per persone a mobilità ridotta e 20 per motocicli, oltre al servizio kiss & ride con 10 minuti di sosta gratuita. L’area, accessibile da via della Ferrovia a San Lorenzo, è dotata di videosorveglianza, collegamento pedonale diretto con la stazione e spazi verdi riqualificati con nuove alberature e sistemi di irrigazione sostenibili.