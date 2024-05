Attività sportive e ricreative per i più piccoli con il coinvolgimento degli adulti, tra triangolari di calcetto, musica e cabaret. Anche quest’anno per l’edizione 2024 della Giornata nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 dal presidente del Consiglio dei Ministri e che si celebrerà domenica 26 maggio, la SAMOT è impegnata in prima linea nell’organizzazione di un’intera mattinata dedicata al tema della divulgazione della cultura del sollievo. Un’iniziativa, portata avanti assieme all’Associazione SPIA, che vede tante realtà coinvolte. “L’attenzione pubblica verso le tematiche connesse al fine vita assume in questa giornata ancora più valore. – commenta Gaetano Catalano del coordinamento operativo della SAMOT – Saranno presenti tutti i nostri bambini del progetto di supporto all’oncologia pediatrica e i piccoli del progetto di supporto alla povertà educativa”.

Gli eventi della giornata

La giornata, ospitata al palazzetto dello sport PalaMangano (via Ugo Perricone Engel, 14) e aperta a tutti, avrà inizio alle ore 10. Sarà dato spazio anche al “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”, iniziativa promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus e sostenuta dalla SAMOT, volta alla realizzazione di una campagna di comunicazione nazionale sul tema dell’assistenza di cure palliative in favore di neonati, bambini e adolescenti attraverso la presentazione e divulgazione alla cittadinanza del Manifesto Nazionale delle Cure Palliative Pediatriche.

Tanti e vari dunque saranno i momenti di questa intensa mattinata. Le partite di calcetto verranno intervallate da momenti musicali, con l’esibizione del giovane e talentuoso violinista Samuele Palumbo, primo violino dell’orchestra giovanile del Teatro Massimo e vincitore del talent Tu si que vales, e momenti di pura comicità. Tanti infatti i comici palermitani, coinvolti da Chris Clun, che hanno deciso di contribuire a questa giornata speciale con la loro presenza. La mattinata si concluderà alle ore 13 con il sorteggio di un premio.

Il convegno a Marsala

Sabato 25 maggio a Marsala, in linea con la Giornata nazionale del Sollievo, si terrà un convegno della SAMOT, aperto alla cittadinanza ed evento di formazione per gli addetti ai lavori, sul tema “Comunicazione come strumento di cura”. L’evento si terrà presso le Cantine Pellegrino.