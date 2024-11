Giornata Mondiale della Prematurità

Il 17 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità quale testimonianza della sensibilizzazione alle problematiche della nascita prematura e di tutto ciò che sequenzialmente determina.

Illuminate di viole le strutture che aderiscono

In questa Giornata si illuminano di viola le strutture che aderiscono e contribuiscono attivamente ad affrontare e migliorare le condizioni dei nati troppo presto e delle loro famiglie. Colore che testimonia la sensibilità e l’eccezionalità di un evento come la Giornata Mondiale della Prematurità.

L’impegno quotidiano dell’ARNAS

L’ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli da anni è in prima linea sul fronte dell’assistenza ai neonati prematuri prendendo in carico anche le famiglie di questi piccoli e preziosi pazienti. Famiglie che vivono una realtà inaspettata e diversa rispetto all’idea del figlio immaginato e che quotidianamente affrontano condividendo con tutta l’equipe della Terapia Intensiva Neonatale le paure ma anche le speranze riposte sul proprio figlio.

Le parole del Direttore Generale Walter Messina

Il tema globale per la Giornata Mondiale della Prematurità 2024 è quello di ridurre il numero di nascite premature ma anche di garantire accesso alle cure e di qualità in qualunque area del mondo. “L’ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, afferma il Direttore Generale Walter Messina, aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità 2024 oltre che illuminandosi di viola anche continuando a garantire a tutti i neonati prematuri e non l’elevato standard qualitativo delle cure.”

