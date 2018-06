Alle 15,30 tavola rotonda a Villa Magnisi

Sono circa cinque milioni in Italia le persone che soffrono di incontinenza urinaria. Un problema che ha un forte impatto sulla qualità di vita di chi lo accusa. Per diffondere la cura e la prevenzione di questo disturbo, giovedì 28 giugno è in programma la Giornata nazionale organizzata dalla Fincopp (Federazione italiana incontinenti e Disfunzioni del pavimento pelvico), con il riconoscimento del Ministero della Salute e della Presidenza della Repubblica.

Anche Palermo partecipa a questo evento con un programma promosso dalle Unità operative di Uroginecologia dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e dell’Ospedale Buccheri La Ferla, coordinato dai dottori Giorgio Gugliotta per Villa Sofia-Cervello e Roberto Guarino per il Buccheri La Ferla.

Una giornata, quella di giovedì 28 giugno, suddivisa in due momenti. In mattinata dalle 9 alle 13, “Porte aperte in Uroginecologia”. Si potrà accedere gratuitamente agli ambulatori di Villa Sofia e del Buccheri La Ferla per un colloquio e per un’eventuale visita uroginecologica. Per accedere ad entrambi gli ambulatori è necessaria la prenotazione. Per Villa Sofia le prenotazioni si potranno effettuare inviando richiesta di visita ed il proprio recapito telefonico al seguente indirizzo email: uroginecologia@villasofia.it o chiamando dalle ore 12,00 alle ore 13,00 entro il 26 giugno al numero 091 7808070. Per le prenotazioni presso il Buccheri La Ferla, si potrà contattare il numero 320 9322192 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30 entro il 26 giugno.

Nel pomeriggio invece con inizio alle 15,30 a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, presso l’aula magna, è in programma Incont…riamoci, incontro fra gli operatori sanitari esperti in uroginecologia e cittadini, associazioni di donne e di pazienti. Prevista una tavola rotonda interattiva nel corso della quale saranno affrontate sia la patologie disfunzionali urinarie e della statica pelvica che le relative soluzioni terapeutiche.