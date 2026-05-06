E’ il giorni del giuramento per i tre nuovi assessori regionali. Oggi pomeriggio alle 15,00 si presenteranno davanti al Parlamento regionale siciliano e giureranno con la formula ormai consueta davanti ai 70 deputati di sala d’Ercole., entrano così nel pieno delle funzioni 8anche se in realtà erano già operativi) i tre nominati la scorsa settimana dal Presidente della Regione per completare la giunta di governo.

Chi entra in giunta e una è una sorpresa assoluta

Entrano in giunta: Nuccia Albano, medico legale, perito e consulente di Tribunali e Procure della Sicilia, che torna a occupare il posto all’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; Elisa Ingala, commercialista, già assessore comunale a Caltanissetta e amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro preventivo, che guiderà l’assessorato della Funzione pubblica e delle autonomie locali; Marcello Caruso, già assessore comunale e provinciale a Palermo, presidente della municipalizzata Amia e amministratore unico della Sas, nuovo assessore alla Salute.

Faraoni esce di scena

Con queste designazioni vengono coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso Schifani, mentre Caruso subentra a Daniela Faraoni che esce così di scena.

Nel complesso, dunque, si tratta di un ritorno, u8na nomina a sorpresa (quella di caruso) ma comunque di un personaggio politico noto e di una novità assoluta nella politica regionale,. Elisa Ingala

Faremo lavoro di squadra

Ci tiene a presentarsi come donna che fa squadra, la neo assessore in quota autonomista. Nel fine settimana la sua prima uscita è tutta concentrata su questo approccio “Lavorerò in piena sinergia con i colleghi del Governo regionale, con l’assemblea e con il gruppo parlamentare, nel segno della leale collaborazione e della concretezza. L’obiettivo è uno solo: dare risposte efficaci ai territori, valorizzare le competenze e costruire percorsi di sviluppo sostenibile per la nostra Isola. A tutti coloro che hanno creduto in me, rivolgo il mio grazie più profondo. Questo incarico sarà onorato con dedizione, spirito di servizio e con l’orgoglio di rappresentare una comunità politica che ha fatto della coerenza e dell’impegno la propria cifra distintiva” ha detto nell’affacciarsi sullo scenario regionale.