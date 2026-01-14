E’ in osservazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo il giovane di 19 anni palermitano ma residente a Capaci accoltellato ieri sera nel corso di una lite in piazza della Repubblica. Le ferite sono profonde ma non avrebbero provocato lesioni agli organi interni.

Oggi sono previsti nuovi accertamenti. Per tutta la notte i carabinieri hanno ascoltato alcuni giovani per cercare di risalire agli autori di quella che sembra una spedizione punitiva organizzata.

Diversi giovani palermitani del quartiere Marinella si sono recati a Capaci. Tra i due gruppi ci sarebbe stato un primo scontro. Lo stesso giovane ferito aveva i segni di una precedente rissa. Prima la scazzottata in piazza De Amicis tra una ventina di giovani.

Poi l’inseguimento e il ferimento tra piazza della Repubblica e via Zima nei pressi dell’abitazione del giovane ferito. Sono in corso le indagini sul movente della rissa e della spedizione punitiva.