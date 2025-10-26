Un giovane di 35 anni è stato ferito la scorsa notte con due coltellate a Palermo in via Chiavettieri. Un fendente dietro il collo e una al braccio, al culmine di una lite. La vittima è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia, non è in pericolo di vita.

Chi ha sferrato i fendenti ha la stessa età della vittima colpita: sarebbe già stato identificato. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo colpito, e gli agenti di polizia che stanno cercando di ricostruire la vicenda.

Nella zona della violenza c’è stato il fuggi fuggi generale. La via rientra nelle zone rosse predisposte dal prefetto di Palermo, per evitare nuovi episodi come quelli che hanno portato alla morte di Paolo Taormina.