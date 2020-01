Importante riconoscimento per un giovane avvocato palermitano premiato per la sua tesi di Laurea in Diritto Commerciale.

Salvatore Casarrubea, 24 anni, ha ricevuto lo scorso 22 gennaio, all’interno dello Splendid Hotel La Torre di Mondello, il premio “Andrea Arena”. Al giovane legale è stata riconosciuta la migliore tesi di laurea in Diritto Commerciale nell’ambito della competizione del 2018.

Il premio, che consiste in una somma di denaro erogata dalla Fondazione Andrea Arena, è stato consegnato dal presidente del Rotary Club Palermo, Salvatore Varia, anche in presenza del relatore della tesi, il professore Michele Perrino, ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli studi di Palermo.

Istituito per onorare la memoria del professore Andrea Arena, professore universitario ordinario e poi emerito, il premio “Arena” è destinato a promuovere la ricerca e lo studio nel campo del Diritto Commerciale ed è assegnato al vincitore a seguito di un giudizio insindacabile espresso da una Commissione, composta da tre professori italiani esperti della materia.