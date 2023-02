Un giovane di 24 anni di Caltavuturo è caduto dalla finestra della sua abitazione. Un volo di diversi metri finito sui fili del balcone utilizzati per stendere i vestiti. Un incidente domestico che non si è trasformato in tragedia solo perché il corpo del giovane è finito sui panni stesi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico. Inizialmente le sue condizioni apparivano molto serie, ma con il passare delle ore le condizioni restano sempre critiche ma i medici non disperano di salvarlo.

Il giovane è caduto mentre stava eseguendo alcune riparazioni in casa. Sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito quanto successo e chiarito le cause dell’incidente.