Indaga la polizia

Ha cercato di bloccare il ladro che stava cercando di rubarle la vettura. La giovane di 20 anni lo aveva visto e ha iniziato ad urlare.

Il ladro appena si è accorto di essere stato scoperto e salito a bordo dello scooter con il quale era arrivato in zona e ha cercato di fuggire.

La giovane per nulla intimorita con il suo corpo ha chiuso la strada. Ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Il ladro l’ha investita con lo scooter mandandola in ospedale.

Il fatto si è verificato di notte in via Andrea Scarlatti in pieno centro storico. Le indagini sono condotte dalla polizia che è riuscita a risalire al modello e alla targa del ciclomotore che incredibilmente risulta intestato ad un uomo che al momento si trova in carcere insieme alla moglie.

Un mistero fitto su cui stanno lavorando i poliziotti. La giovane è stata portata in ospedale. Non si conosce la prognosi.