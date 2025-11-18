Indagini sull'aggressione a una ragazzina in piazza Castelnuovo

Ancora un’aggressione in centro a Palermo. A presentare denuncia e chiedere l’intervento degli agenti di polizia è stato un giovane di 35 anni che ha raccontato di essere stato circondato nel corso della notte da un gruppo di ragazzi che lo ha aggredito e picchiato.

Pare che gli abbiamo rubato soldi e cellulare e poi sono fuggiti via. Le indagini sono condotti dai poliziotti che per risalire agli autori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Qualche giorno una ragazza ha raccontato di essere stata picchiata in centro in pieno giorno e in centro durante un pomeriggio di shopping. Con un pretesto due ragazzine a bordo di una bici elettrica hanno iniziato a picchiare con violenza una ragazzina di 14 anni.

Nonostante ferita e sanguinante hanno continuato a picchiare. Hanno proseguito nonostante la vittima insieme ai genitori ha cercato rifugio in un locale. Anche il padre è stato picchiato. Un incubo durato diversi minuti nella centralissima piazza Castelnuovo a pochi metri dal teatro Politeama. A dare manforte alle teppiste anche altri giovani. Pare che non sia stata l’unica aggressione da parte delle ragazzine.

Anche su questo episodio sono in corso indagini.