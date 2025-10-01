Una donna di Favara, nell’Agrigentino, risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dall’auto.

Le forze dell’ordine hanno attivato il piano di ricerca e stanno perlustrando la zona con vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe aperto la portiera e, appena scesa, è stata sopraffatta dal forte flusso d’acqua.

Le operazioni si concentrano soprattutto in un convogliatore presente nell’area. Nelle ultime ore Favara è stata colpita da un violento nubifragio che ha provocato l’allagamento di diverse strade.

Stanno intervenendo nelle ricerche i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori di Palermo.

Nubifragio a Sciacca

Un nubifragio, con pioggia e grandine, durato circa 15 minuti, si è abbattuto nelle prime ore del mattino a Sciacca. Il sindaco Fabio Termine ha deciso di firmare un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza”, ha precisato il primo cittadino.