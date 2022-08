E’ iniziata la procedura per accertare la morte cerebrale per Rosario Tornabene il giovane di 20 anni di Lascari rimasto ferito per cause ancora in corso di accertamento al kartodromo del paese in provincia di Palermo.

Il giovane sarebbe socio della struttura e ieri sarebbe stato investito da una persona che guidava il kart che sarebbe uscita fuori pista.

I soccorsi hanno portato il giovane ferito prima in ospedale a Cefalù e poi al Trauma Center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di un importante trauma cerebrale.

Questa mattina è iniziata l’accertamento per stabilire la morte cerebrale del giovane. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cefalù che hanno sequestrato la pista per accertamenti.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.

“Siamo amareggiati per quello che è accaduto al kartodromo – scrivono su Facebook i gestori dell’impianto – tutti noi siamo vicini alla famiglia. In questo momento dobbiamo solo pregare per Rosario. Forza siamo tutti con te”.