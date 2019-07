Attività nata in seno ai Focolari

Oggi venti giovani provenienti da tutta la Sicilia hanno sistemato alcune aree verdi e liberato delle zone dai rifiuti in Piazzetta Mediterraneo e in via Salita del Banditore nella circoscrizione Albergheria a Palermo ( zona Ballarò).

”Questa attività ecologica -spiega Claudio Villafranca del Movimento dei Focolari di Palermo- continuerà anche nei prossimi giorni perché un’area di via Salita del Banditore ha ancora tanti rifiuti”. Qui dei volontari prima hanno ripulito l’area dalle tante erbacce per permettere poi ai giovani, muniti di rastrelli, scope e grossi sacconi della spazzatura di raccogliere ad oggi almeno 200 kg di rifiuti urbani, che erano sotterrati dall’erba. Nel liberare la zona dalle piante infestanti e dai rifiuti sono stati ritrovati dei cuccioli di gatti, che prontamente sono stati presi in cura. I volontari, assieme ai ragazzi più giovani, con delle cassettine di legno hanno costruito la nuova casa dei micetti. Molto bella anche la solidarietà degli abitanti dell’area, che vendendo i giovani affaccendati nella pulizia e accaldati, hanno regalato loro una bottiglia di acqua fresca, calandola dal terzo piano con un panierino di vimini.

Nei prossimi giorni, fino a venerdì 5 luglio, i volontari e giovani del campus sociale e interculturale ”Guardo la mia città”, gli operatori dell’ Associazione Mercato Storico e del gruppo adulti dell’Azione Cattolica San Nicola di Bari torneranno alla carica per continuare a ripulire e a trasportare via i rifiuti raccolti con dei mezzi idonei.

Spiega Claudio Villafranca, ideatore e coordinatore del progetto: “L’anno scorso abbiamo pulito i marciapiedi del quartiere. Quest’anno, di concerto con l’amministrazione comunale e con il presidente della circoscrizione, Massimo Castiglia, si è deciso di sistemare e rendere fruibile una piazzetta del quartiere, dove poi si creerà uno spazio gioco per i bambini. Inoltre, all’interno del campus, oltre ad azioni ecologiche, si terranno incontri di formazione, dibattiti con esperti ed esperienze condivise di multiculturalità, con due serate dedicate all’arte culinaria multietnica”.

Prossimi appuntamenti:

Mercoledì 3 luglio:

mattina: insieme ai bambini del quartiere attività ecologiche

ore 16: Attività ludico-ricreative in giro per Palermo (conosciamo giocando)

ore 18 : Visita esperienziale alla Missione Speranza e Carità, incontro con i missionari ed ospiti

giovedì 4 luglio:

mattina: attività ecologiche insieme ai bambini del territorio

ore 17.30: Incontro formativo con esperti del centro Astalli

cena condivisa in piazzetta ballarò

venerdì 5 luglio:

Mattina: Attività con gli artigiani di ballarò

ore 17: Saluti finali e chiusura del campus

ore 18 : Incontro con i migranti del centro Santa Chiara seguito da cena multi culturale e spettacolo finale