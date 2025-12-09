Nuovo incontro della rassegna “E’ autunno e cadono le foglie” promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. Ospite della serata, Giovedì 11 dicembre a partire dalle 18,30, sarà la scrittrice Nina Nocera con il suo “A San Pietroburgo con Dostoevskij” edito da Giulio Perrone Editore. Ad interloquire con l’autrice ci sarà Davide Ficarra.

Esplorare Pietroburgo, attraverso lo sguardo di Dostoevskij e dei personaggi dei suoi romanzi, è un’esperienza che richiede una visione multipla, un approccio aperto a molteplici strati di memorie e discorsi. San Pietroburgo è il frutto di un progetto grandioso, voluto dallo zar Pietro I, dove letteratura, vita e storia si intrecciano indissolubilmente in una densissima materia.





In questo lavoro, a metà tra saggio, memoir, romanzo, Antonina Nocera percorre un cammino a ritroso, compiuto con il piglio della studiosa e della flâneuse: un’indagine che attinge alla memoria personale dell’esperienza pietroburghese, si intreccia con le tappe tracciate da Raskol’nikov in Delitto e Castigo e da altri personaggi dei romanzi di Dostoevskij in cui la città entra nel testo come elemento vivente, col suo gravame di pensieri e con la sua bellezza vaporosa, onirica. In questa nuova mappa di Pietroburgo, arricchita dall’intervista in appendice ad Aleksej Dostoevskij, pronipote del grande scrittore, e piena di cortocircui ti tra passato e presente, è inevitabile incontrare la polifonia del grande romanzo dostoevskiano, intrecciata alla magia di un luogo che ancora oggi ne conserva le tracce, i segni, i misteri.





Antonina Nocera

vive a Palermo, insegna Letteratura italiana e Latino. Saggista, ha pubblicato la monografia dal titolo Angeli sigillati. I Bambini e la sofferenza nell’opera di F.M. Dostoevskij (Franco Angeli 2010, finalista Premio Carver 2022) e Metafisica del sottosuolo. Biologia della verità fra Sciascia e Dostoevskij (Divergenze 2020, finalista Premio Carver 2021 e Premio Etnabook 2021) e altri contributi in volumi collettanei. Gestisce il blog letterario “Bibliovorax”, è direttrice editoriale della rivista «Augeo. Quaderni di scienze umane» (Divergenze) e scrive sulla pagina divulgativa “Cultura Italia-Russia”.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Antonina Nocera

Prezzo: 0.00

