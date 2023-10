Quattro giorni on the road a due ruote

Le regine a due ruote sono in Sicilia per il Giro Motociclistico 2023. Con al nastro di partenza e in prima linea una splendida Moto Guzzi GCTL del 1938 e una Benelli 250 dello stesso anno è iniziato questa mattina da Palermo il Giro Motociclistico di Sicilia 2023.

La competizione è una gara di regolarità per moto storiche che rievoca la prima competizione nazionale di questo tipo ospitata sulle strade dell’isola nel 1950. La Quattro giorni a due ruote, giunta alla quinta edizione e’ un vero e proprio museo viaggiante di moto classiche, rappresenta la tappa di chiusura del calendario Asi Circuito Tricolore, “pacchetto” di 15 eventi che accomunano i luoghi più belli del Belpaese.

Dopo la partenza da Palermo il programma prevede di fare rotta verso Corleone ed Agrigento. Domattina sono previste prove a cronometro al kartodromo di Gela nella mattinata, per poi rombare verso Caltagirone e Pergusa. Sabato si parte da Sperlinga, per poi fare rotta verso Cefalù, Giornata conclusiva domenica 8 ottobre, con le premiazioni a Trabia, anticipate dalla visita al suggestivo parco-autodromo di Floriopoli e dalla passerella per il centro storico di Termini Imerese.