Il ministero dell’interno ha nominato Girolamo Bentivoglio Fiandra nuovo comandante dei vigili del fuoco di Palermo. Il nuovo dirigente subentra a Sergio Inzerillo, che andrà a ricoprire un incarico al comando di Roma.

Chi è il nuovo comandante dei vigili di Palermo

Bentivoglio Fiandra è nato a Castelvetrano (Tp), ha 55 anni, è laureato in ingegneria civile edile nel 1992 presso l’Università degli Studi di Palermo, è entrato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994 come Funzionario tecnico e assegnato al comando provinciale di Venezia, dove ha ricoperto vari incarichi tra i quali quello di responsabile dell’area prevenzione e sicurezza tecnica nonché di vice comandante per un biennio.

La carriera

Nel 2011 viene promosso primo dirigente e nominato comandante provinciale a Rovigo; nel 2107 viene trasferito a Belluno dove, tra le varie operazioni di soccorso affrontate, si è distinto nel gestire e coordinare la grave emergenza alluvionale che sconvolse le dolomiti bellunesi nell’autunno 2018. Promosso dirigente superiore nel 2020, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Comandante Provinciale VVF di Sassari e, dal 2021, di Trieste, che lascia dopo quasi 2 anni di intensa attività. Dopo 28 anni di distacco torna in Sicilia.