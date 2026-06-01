Giugno di grandi cantieri e viabilità rivoluzionata a Palermo. Si va dalla chiusura di un varco strategico sul viale Regione Siciliana per i lavori del nuovo Ponte Corleone, fino al prolungamento dei blocchi stradali per il collettore fognario e i nuovi scavi Terna. Lavori che si aggiungono al mese di rifacimenti stradali fra San Lorenzo e Viale Francia

Circonvallazione e Ponte Corleone: carreggiata ridotta verso Catania

Scattano modifiche cruciali lungo viale Regione Siciliana in direzione Catania, all’altezza del viadotto Emily Balch. L’ANAS ha infatti richiesto lo spostamento del varco di immissione sulla complanare. Il vecchio varco viene chiuso definitivamente per consentire il posizionamento di una gru di grandi dimensioni necessaria al sollevamento e al varo dell’impalcato metallico del nuovo ponte laterale sul Fiume Oreto.

Da oggi e fino al 30 giugno restringimento della carreggiata: chiusura di una corsia di marcia sulla carreggiata centrale di monte del viale Regione Siciliana (direzione Catania) subito dopo il Ponte Corleone. Blocco sulla complanare ovvero chiusura della corsia di sinistra della corsia laterale (complanare) per una lunghezza di circa 50 metri.

Nuovo Varco: l’immissione verso la viabilità locale e via Villagrazia sarà garantita da un nuovo varco funzionale creato all’altezza del viadotto Balch.

Prevista la rimozione coatta con divieto di sosta 00:00 – 24:00 su entrambi i lati della complanare nei tratti interessati dai lavori.

Cantieri fognari “Brasa” e “Tukory”: prorogati i blocchi totali

Non è l’unica area della città coinvolta da lavori e divieti. Spostandosi verso il centro, prorogato fino al 30 giugno 2026 il blocco totale del traffico in due incroci chiave per il completamento del grande collettore fognario della zona sud-orientale.

Si tratta del cantiere Brasa: sbarrata via Brasa, all’intersezione tra corso Re Ruggero e via Ernesto Basile e del cantiere Tukory con la chiusura di corso Tukory, all’altezza dell’angolo con via Gaetano Lodato e via Ernesto Basile.

Le imprese lavoreranno anche di notte e nei giorni festivi per accelerare i tempi. Sarà comunque garantito

l’accesso ai residenti per raggiungere le proprie abitazioni.

Corso Re Ruggero: inversione di marcia

Per evitare il definitivo collasso del traffico già difficile nella zona universitaria a causa della concomitanza tra i cantieri fognari e i nuovi scavi di Terna, la Polizia Municipale ha attivato un piano di emergenza che prevede l’inversione del senso di marcia sulla carreggiata lato monte di corso Re Ruggero (da corso Tukory a largo Giuseppe La Grutta) con la rimozione del divieto di accesso. Si viaggerà a senso unico verso largo La Grutta per permettere alle auto di fare inversione e sfociare su via Basile.

Pista ciclabile ridotta: rimossi temporaneamente i cordoli prefabbricati della ciclabile per facilitare la svolta dei veicoli .

Nuovi divieti: stop alla sosta h24 su ambo i lati e divieto di transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Autobus deviati e percorsi alternativi

Per via dei blocchi in centro, gli automobilisti diretti verso piazza Indipendenza dovranno percorrere obbligatoriamente la direttrice interna composta da via Cadorna e via del Bastione.

La deviazione coinvolge anche il percorso degli autobus. Ben 10 linee di autobus dell’AMAT deviano i propri percorsi su via Cadorna. Sono coinvolte le linee coinvolte: 104 – 108 – 109 – 118 – 234 – 309 – 389 la linea notturna N5 e le navette Free e Ospedali