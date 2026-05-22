Nuovo assessore comunale nella giunta del sindaco Roberto Lagalla a Palermo. Da lunedì sbarca nell’esecutivo comunale Antonio Rini in quota Fratelli d’Italia al post di Giampiero Cannella.

Incontro Lagalla Sbardella

L’avvicendamento è stato indicato al sindaco dal commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha, infatti, ricevuto oggi presso la sede di Palazzo Palagonia proprio il Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella. Inevitabilmente l’incontro riguardava il completamento della giunta.

Nel corso del vertice, il Commissario regionale ha formalmente proposto al sindaco l’avvicendamento in seno alla Giunta comunale conseguente alla nomina dell’assessore Giampiero Cannella a Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

Rini in carica da lunedì

Antonio Rini, attualmente presidente della Commissione urbanistica e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a decorrere da lunedì 25 maggio, assumerà le medesime deleghe (Cultura) finora attribuite all’assessore Cannella, garantendo continuità amministrativa nell’azione amministrativa e di governo della città.

Il commento del sindaco

“Desidero rinnovare a Giampiero Cannella i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico di Sottosegretario alla Cultura. Si tratta di un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno profuso al servizio delle istituzioni e della città di Palermo. Allo stesso tempo, auguro ad Antonio Rini un proficuo lavoro nel nuovo incarico amministrativo, certo che saprà assicurare continuità ed efficacia all’azione della Giunta comunale” ha detto il sindaco Roberto Lagalla.

Il commento del Commissario Sbardella

“Rinnovo a Giampiero Cannella le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Governo, che rappresenta un riconoscimento politico e istituzionale di grande rilievo. Contestualmente, desidero formulare ad Antonio Rini i migliori auguri per l’importante responsabilità amministrativa che si appresta ad assumere al servizio della città di Palermo e della coalizione”, afferma il Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, Luca Sbardella.

Nessun rimpasto, dunque, ma solo la sostituzione dell’assessore andato a Roma a fareil sottosegretario