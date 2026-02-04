Un’altra nomina oltre quelle dei nuovi dirigenti generali e del manager del Policlinico di Messina è stata varata dalla Giunta regionale di governo, nei giorni scorsi.

L’esecutivo ha scelto Roberto Rizzo come Commissario straordinario dell’IRCA, assicurando, di fatto, la continuità amministrativa dell’Ente dopo la scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione. l’Irca, infatti, è strategico per i piani della Regione legati allo sviluppo industriale del territorio e al rilancio delle aree produttive

Tamajo: “Competenza e continuità”

“La nomina del dottor Rizzo – dichiara l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo – rappresenta una scelta di competenza e continuità. Parliamo di un dirigente che conosce bene la macchina amministrativa e le esigenze del sistema produttivo, in grado di garantire fin da subito stabilità e operatività all’IRCA. È una decisione – aggiunge Tamajo – che va nella direzione dell’interesse pubblico, assicurando una guida autorevole e preparata in una fase di transizione che richiede equilibrio e concretezza”.

L’Istituto continuerà ad avere piena operatività

La decisione è stata assunta per garantire la piena operatività dell’Istituto ed evitare vuoti di governance in una fase delicata. Roberto Rizzo è dirigente dell’assessorato regionale al Bilancio, attualmente in servizio presso l’assessorato alle Attività Produttive, dove ha maturato una consolidata esperienza nei principali processi di riorganizzazione del sistema produttivo regionale. Nel corso della sua attività, Rizzo ha partecipato a numerosi tavoli su operazioni di asset e fusioni aziendali, tra cui quelle relative alla riorganizzazione delle Camere di commercio, acquisendo una conoscenza approfondita delle dinamiche amministrative ed economiche degli enti e del tessuto produttivo siciliano.

L’assessorato regionale alle Attività Produttive continuerà a seguire con attenzione l’attività dell’IRCA, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e l’efficacia a supporto delle imprese siciliane fedele al progetto dichiarato nei giorni scorsi in questo senso.

Appena due settimana fa o poco più la giunta regionale aveva approvato il piano industriale 2025-2027 dell’Irca e il riconoscimento del ruolo unico per il suo personale. In questo modo l’esecutivo aveva fatto fare un nuovo passo avanti nella riorganizzazione degli enti finanziari che fanno capo alla Regione Siciliana. Le due delibere erano state proposte dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo.