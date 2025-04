Entra nel pieno delle sue funzioni il nuovo assessore regionale all’Energia ed ai servizi di pubblica utilità, l’ennese Francesco Colianni. L’ex vice sindaco di Enna prende il posto del suo compagno di partito dimissionario Roberto Di Mauro.

Il giuramento all’Ars

Nominato ieri dal Presidente della Regione renato Schifani subito dopo aver accolto le dimissioni di Roberto Di Mauro, il nuovo assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha giurato questo pomeriggio a Sala d’Ercole, dinnanzi allo stesso presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell’Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.

Le prima parole di Colianni da Assessore

“Ringrazio il presidente Schifani – ha detto l’assessore – per la fiducia attribuitami. Mi è stata affidata la responsabilità di un assessorato strategico che si occupa di temi come i servizi di pubblica utilità e il ciclo dei rifiuti, importanti per i cittadini e per gli enti locali. Abbiamo una grande opportunità, fornita dalla mole di risorse a nostra disposizione a partire dai fondi comunitari. Mi metterò subito al lavoro, in continuità con quanto fatto dal mio predecessore che ringrazio per il suo impegno, perché questi stanziamenti possano essere utilizzati al meglio, nell’interesse della Sicilia”.

I rumors già a inizio marzo

I rumors di una nomina di Colianni circolavano già da un mese e mezzo. A inizio marzo Colianni era stato costretto a smentire una notizia circa una sua già avvenuta nomina ad assessore regionale. Che sarebbe stato lui a sostituire Di Mauro era, però, chiaro e le voci si sono rafforzate quando l’assessore uscente ha confermato pubblicamente la sua intenzione di dimettersi. Lo aveva fatto ospite di Talk Sicilia in una intervista realizzata a metà marzo e pubblica il 21 del mese scorso. Nel confermare la scelta che sarebbe divenuta ufficiali di li a poco aveva annunciato l’intenzione di ultimare, prima, la pubblicazione di alcuni bandi in scadenza.