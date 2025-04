Alla fine le dimissioni annunciate un mese fa a BlogSicilia sono arrivate, L’assessore regionale a energia, rifiuti, acqua e servizi di pubblica utilità lascia l’incarico.

Accettate le dimissioni di Di Mauro

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro. La scelta dopo gli ultimi atti su compostaggio e termovalorizzatori. Al suo posto il governatore ha designato Francesco Colianni, che giurerà domani alle 15 davanti all’Assemblea regionale siciliana.

Arriva il nuovo assessore Colianni

“Ringrazio Roberto Di Mauro per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo all’attività della giunta di governo in settori strategici – dice Schifani – Il nuovo assessore Francesco Colianni proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

Le dimissioni annunciate a metà marzo a BlogSicilia

L’assessore Roberto Di Mauro aveva annunciato le sue dimissioni ospite di Talk Sicilia in una intervista realizzata a metà marzo e pubblica il 21 del mese scorso. Lo aveva fatto spiegando perché non riusciva più a proseguire nella sua attività

Solo 4 funzionari su 50 e nessuno vuol venire qua

“Questo è un assessorato che ha due dipartimenti. Anche l’energia è un settore molto strategico per la Regione Siciliana. Affrontare il tutto con 246 unità in meno e con soli 4 funzionari sui 50 previsti per svolgere i compiti di capi servizi è davvero complicato”.

Qui occorre una sensibilizzazione della forza lavoro perché a fronte delle carenze, nessuno vuole venire a lavorare qui. Non so perché, ma molte persone rifiutano. È un assessorato che vive di precarietà rispetto alla risorse umane assegnate. I temi trattati sono delicati e serve grande attenzione ma non capisco tutta questa ostilità. Perfino i vincitori di concorso neo assunti rinunciano al posto di lavoro se assegnati qui. Diciamo che già è complesso perché i funzionari alla regione vengono a guadagnare, mi dicono 1.540 euro nette appena assunti e per alcuni è motivo di rinuncia già questo ma quando, poi, si parla di assegnazione a questi Dipartimenti scappano”

Lascio le carte in ordine e mi dimetto

“Ho fatto tutto quel che potevo, mi sono impegnato al 100% come continuerò a fare fino alla fine e come ho sempre fatto in tutta la mia attività ma è giusto che qualcun altro occupi, adesso, un assessorato impegnativo che non lascia respiro anche nei week end. Questo avviene perché purtroppo il problema dell’acqua, del servizio pubblico o della diga non finisce mai. C’è un tempo per tutto”.

Assessore quindi lei ci sta dicendo che ha intenzione di dimettersi, che da qui a qualche tempo vorrebbe passare la mano?

“Assolutamente sì”. Aveva detto, infine, Di Mauro