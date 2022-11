Come prevede la legge, hanno giurato davanti all’Assemblea regionale siciliana gli assessori della giunta regionale. Sono stati chiamati per nome e ognuno di loro ha risposto “lo giuro”. Poi il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, ha rinviato la seduta parlamentare alle 15 con all’ordine del giorno l’elezione dei due vice presidenti, dei tre questori e dei tre deputati-segretari.

Ecco tutti gli assessori con le relative deleghe

Ecco l’elenco completo con le relative deleghe: Luca Sammartino, catanese, 37 anni, assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea; Edmondo Tamajo, palermitano, 46 anni, assessore alle Attività produttive; Andrea Messina, catanese, 57 anni, assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica; Elvira Amata, messinese, 53 anni, assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana; Marco Falcone, catanese, 51 anni, assessore all’Economia; Roberto Di Mauro, agrigentino, 66 anni, assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità; Nuccia Albano, palermitana, 72 anni, assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro; Alessandro Aricò, palermitano, 46 anni, assessore alle Infrastrutture e mobilità; Mimmo Turano, trapanese, 57 anni, assessore all’Istruzione e formazione professionale; Giovanna Volo, nissena, 67 anni, assessore alla Salute; Elena Pagana, ennese, 31 anni, assessore al Territorio e ambiente; Francesco Paolo Scarpinato, palermitano, 49 anni, assessore al Turismo, sport e spettacolo. Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite all’assessore Sammartino. L’assessore Falcone è stato, invece, delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della Programmazione.

La Dc rivendica la sua disponibilità

“Ancora una volta la Dc dimostra di avere come unico interesse quello di garantire stabilità e unità nella maggioranza. Abbiamo deciso di seguire fino in fondo la linea del presidente Schifani di nominare deputati assessori senza tornare indietro alle nostre decisioni affinché si costituisse subito il governo e quindi si iniziasse a lavorare immediatamente” dichiara Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc sottolineando la scelta di non creare problemi alla formazione della giunta nonostante l’evidente possibilità di indicare un ‘tecnico’ anche da parte delle altre formazioni dopo i sì a Fratelli d’Italia.

“Sicuramente gli onorevoli Nuccia Albano e Andrea Messina sapranno mettere a servizio della comunità tutta la loro professionalità e competenza per il bene della Sicilia e dei siciliani”, conclude.