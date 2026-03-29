Dal tribunale del lavoro di Palermo alla guida dell’Anm. Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati. Tango è stato eletto con 31 voti a favore e un astenuto dal Comitato direttivo centrale dell’Anm che poco prima aveva accettato formalmente le dimissioni di Cesare Parodi.

Giudice del lavoro il primo Palermitano a guidare l’Anm

Giudice del lavoro a Palermo Tango, 43 anni, è esponente di Magistratura indipendente. “Non vorrei sbagliarmi, ma credo di essere il primo palermitano a essere nominato alla presidenza nazionale dell’Anm: questo mi inorgoglisce oltremodo da un lato, dall’altro sento ancora di più la responsabilità di rappresentare quella magistratura che, da sempre, ha saputo costruire, grazie ai suoi illustri esponenti, un rapporto di forte fiducia con la società civile, finanche nei momenti più drammatici della nostra storia. Di questa fiducia – ha detto Tango – noi tutti dobbiamo dimostrare di essere all’altezza”.

“Non posso che ringraziare tutti voi, tutti i componenti del Comitato direttivo centrale: avete scelto di riporre la vostra fiducia in me, e mi impegnerò sino in fondo per non deluderla, in alcun modo”, aveva esordito Tango, appena eletto presidente dell’Anm.

Il giudice palermitano ha ringraziato il suo predecessore, Cesare Parodi, “per la sua instancabile opera e per il tratto umano con cui ha condotto l’Anm” prima di assicurare che “da domani ci metteremo tutti al lavoro, insieme agli altri attori della giurisdizione, per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, che ha problemi di cui siamo ben consapevoli perchè li viviamo quotidianamente: sempre a beneficio dei cittadini, riannodando se possibile i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico”.

Il sindaco Roberto Lagalla

“Esprimo le mie congratulazioni al giudice Giuseppe Tango per la sua nomina alla presidenza dell’Associazione Nazionale Magistrati. Si tratta di un incarico di grande prestigio e responsabilità, che onora l’intera città di Palermo. Nel formulare i miei migliori auguri di buon lavoro, sono certo che il nuovo presidente saprà svolgere il suo mandato all’insegna dell’equilibrio, del dialogo e della tutela dei principi fondamentali della giustizia” ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Le reazioni

Immediati gli auguri della Cgil di Palermo. “Siamo certi che il nuovo presidente dell’Anm – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – saprà riportare nel nuovo ruolo lo stesso impegno, la stessa passione per la ferma difesa della Costituzione che ha dimostrato a Palermo, dove ha saputo costruire relazioni umane e civili con la società civile palermitana e con la nostra organizzazione”.

Anche la Delegazione Regionale dell’Unione Giuristi Cattolici con il Presidente Avv Michele Cimino e l’Assistente Spirituale dell’Unione di Palermo Don Vincenzo Talluto esprimono vivo compiacimento per l’elezione del siciliano Dott Giuseppe Tango al vertice dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Congratulazioni anche dal deputato azzurro Marco Intravaia “Esprimo i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, il giudice palermitano Giuseppe Tango. Un incarico di grande prestigio e delicatezza, che onora la città di Palermo e l’intera Sicilia. Auspichiamo che questa nomina possa essere il punto di partenza per una nuova stagione di dialogo sereno e proficuo con la politica. Sono anche certo che il giudice Tango saprà svolgere il suo mandato con equilibrio, a tutela dei principi fondamentali della giustizia nell’interesse di tutti i cittadini”.

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