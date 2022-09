I 5 Stelle forti al Sud

Esce sconfitto dal “duello” elettorale il candidato al Senato del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Chiazzese, che non ha ottenuto il pass per il Senato essendo inserito nel listino uninominale dei pentastellato nel collegio uninominale Sicilia U02 (Marsala). “Sono preoccupato”, dice a BlogSicilia l’ex parlamentare cinquestelle di Corleone.

Vince la sfida Raoul Russo

Il Movimento 5 Stelle è uscita vincente nei collegi di Palermo Settecannoli per quanto riguarda la Camera di Deputati e nel collegio Palermo città per il Senato. Nel collegio Marsala però ha avuto la meglio Raoul Russo che adesso si avvia a vincere il seggio che vale un posto al Senato. “È comunque una impresa, abbiamo vinto due nominali, un risultato impensabile fino a una settimana fa”. Questo il commento del candidato al senato sconfitto Giuseppe Chiazzese all’indomani delle elezioni.

Movimento 5 Stelle primo partito in Sicilia

Il pentestellato fa comunque notare che il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha ottenuto il 27%. Segue Fratelli d’Italia, partito della potenziale premier Giorgia Meloni, a 8,3%. “Siamo primo partito”, fa notare il corleonese.

Togliere il reddito? “Atto ignobile”

Chiazzese commenta anche la vittoria della leader della coalizione di centrodestra, Giorgia Meloni. “Sono preoccupato per il governo di destra e non vedo nulla di buono all’orizzonte”, dice Chiazzedse che aggiunge, “Loro vogliono togliere i reddito ai più poveri, un atto ignobile”.

Con i dati ancora parziali ma quando manca ancora soltanto il 2% delle sezioni, alla Camera Fratelli d’Italia è il partito più votato nella metà delle regioni del Paese, in particolare al Nord, mentre al Sud e nelle Isole quello con più preferenze è Movimento Cinque Stelle, con il Partito Democratico avanti nel centro Italia solo in Emilia Romagna e in Toscana

Gli Exit poll in Sicilia

Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra alla Regione Siciliana Renato Schifani ottiene fra 37-41%, Cateno De Luca 24-28%, la candidata di centrosinistra Caterina Chinnici 15,5-19,5%, Nuccio Di Paola (M5s) 13-17%.