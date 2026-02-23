Anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, in visita alle zone colpite dagli eventi calamitosi delle ultime settimane. Il leader pentastellato, che nell’isola viene ormai abbastanza spesso, sarà domani prima nel Catanese in visita ai luoghi colpiti dal ciclone Harry e poi a Niscemi.

Il programma della visita di Conte

Questo il programma della visita di Conte che inizierà alle ore 10 da via Spiaggia 68 a Stazzo in territorio di Acireale, in provincia di Catania. Qui è previsto il primo punto stampa.

Contingentati i tempi visto che alle 11,15 è prevista la visita a Santa Tecla, via Canale Torto, e alle 12,40 una terza visita ad Aci Castello, ed esattamente al Lungomare Scardamiano.

Nel pomeriggio il Presidente del Movimento 5 stelle si sposterà a Niscemi per una visita nella zona rossa interessata dalla frana dove è atteso per le ore 16,15. A seguire, alle 17 è prevista la visita al dormitorio e successivamente un incontro con la cittadinanza al centro sportivo Pio La Torre, dove è previsto un secondo punto stampa.

Le visite ormai quotidiane

Nelle zone colpite dagli eventi dell’inizio del 2026 le visite istituzionali rappresentate per due volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Presidente della Regione Renato Schifani, dal Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, e, questa mattina, perfino dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato per un incontro a sorpresa a Niscemi, dei segretari di partito sono diventate ormai quotidiane. Oltre alle istituzioni è già venuta a queste latitudini la segretaria del Pd Elly Schlein.

Le visite annunciate

Nel fine settimana si è visto il sottosegretario Durigon che è venuto a parlare del percorso della cassa integrazione in deroga ed è stata, con l’occasione, annunciata la visita, nei prossimi giorni, del vice Premier Matteo Salvini che verrà anche a Niscemi.

In precedenza era arrivato anche l’altro vice Premier Antonio Tajani venuto a presentare gli interventi a favore delle imprese dell’export nella qualità di Ministro degli Esteri