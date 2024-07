Giusto Catania, per anni riferimento della sinistra cittadina, ex assessore della Giunta Orlando, e per 11 anni preside di una scuola di frontiera e animatore della Rete per la cultura antimafia nella scuola, e’ il nuovo dirigente scolastico del Liceo classico Umberto I, il piu’ prestigioso istituto cittadino.

Un ritorno emozionante al Liceo Umberto I

L’emozione e’ forte e lui stesso spiega perche’: “Ho varcato, per la prima volta, il cancello del prestigioso Liceo Classico Umberto I di Palermo nel settembre del 1985. Mio padre, che aveva altri progetti per me, ha generosamente assecondato la mia scelta ma con una prescrizione: “Niente materie a settembre ne’, tanto meno, bocciature… altrimenti vai a lavorare”. Sono stati cinque anni meravigliosi: quanti ricordi. Quante persone. Perfino la mia prima elezione: rappresentante degli studenti in Consiglio d’istituto. L’Umberto mi ha fornito solide basi per raggiungere, nella vita, successi e soddisfazioni”.

Un nuovo incarico nel ricordo del padre

Nel giorno del quinto anniversario della morte di papa’, spiega, “ho ricevuto la notizia che tornero’ all’Umberto, da preside. E il mio pensiero non puo’ che andare a lui, che non puo’ godersi la scena, e alla mia mamma che ieri ha pianto al telefono quando gli ho comunicato la notizia. Sento la responsabilita’ e l’onore di un ruolo prestigioso; avverto la passione e il dovere di restituire tutto quello che ho ricevuto; ho la consapevolezza profonda che solo un’ottima scuola pubblica puo’ cambiare il destino delle persone e della societa’”.

Una nuova sfida dopo anni alla guida dell’Istituto ‘Giuliana Saladino’

“Lascio una meravigliosa comunita’, un patrimonio umano e professionale immenso: l’Istituto comprensivo ‘Giuliana Saladino’ e’ stato per undici anni la mia famiglia. Ma a un certo punto, nella vita, bisogna lasciare casa per affrontare nuove sfide. Ho pure rispolverato la vecchia felpa della squadra di pallamano…”, sono pronto!”