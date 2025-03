Gli agenti di polizia in sole 24 ore hanno arrestato cinque ladri di auto a Palermo. Uno è stato arrestato nella zona del ponte di Bonagia. I poliziotti del commissariato Porta Nuova hanno bloccato due giovani a bordo di una Fiat Panda rubata.

La proprietaria aveva lanciato l’appello. Aveva bisogno di quell’auto per lavorare e non avrebbe potuto acquistarne un’altra. Così gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto. Uno dei due giovani è riuscito a fuggire l’altro è stato arrestato.

In via Arrigo Boito l’altro arresto da parte degli agenti delle volanti. Anche qui gli agenti hanno bloccato una vettura con a bordo tre giovani. Due sono riusciti a fare perdere le tracce e un terzo è stato arrestato.

Gli altri arresti sono avvenuti in via Tricomi e in via Castelforte. Anche qui i poliziotti delle volanti e del commissariato San Lorenzo hanno sorpreso i ladri dentro le auto che stavano portando via le vetture appena rubate.