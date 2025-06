L'incontro il 7 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Un nuovo libro celebra i fasti e i segreti della famiglia che ha trasformato la Sicilia in un crocevia di innovazione, cultura e imprenditoria. L’opera verrà presentata a Palermo il 7 giugno, nell’ambito della rassegna “Una marina di libri”.

Un viaggio nella memoria storica della Sicilia

La leggendaria famiglia Florio torna sotto i riflettori grazie al volume “Gli anni d’oro della dinastia Florio”, scritto a quattro mani da Serena Lo Pilato e Silvia Maira, pubblicato da Bonfirraro Editore con prefazione di Salvatore Requirez.

Il libro sarà presentato venerdì 7 giugno alle ore 18:00, presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, all’interno del prestigioso festival letterario “Una marina di libri”. Per l’occasione, le autrici dialogheranno con il giornalista Manlio Viola e il barone Giuseppe Giaconia di Migaido.

Il volume si propone come un saggio storico, ma con un taglio narrativo coinvolgente e ricco di emozioni. Le autrici ripercorrono le tappe salienti della dinastia Florio: dalla fondazione delle celebri imprese vinicole, alla nascita della Targa Florio, dall’industria del tonno alla spinta propulsiva sul turismo e sulla cultura dell’isola.

Il libro, nelle parole di Requirez, è “un tassello prezioso per la sopravvivenza di una memoria storica corretta”, capace di offrire “riferimenti validati e sinceri”. Un invito, dunque, a riscoprire le radici profonde di un’identità siciliana fatta di coraggio, visione e resilienza.

Un libro per raccontare la grandezza di un’epoca

Serena Lo Pilato, giovanissima autrice classe 2007, studentessa del Liceo Classico a indirizzo Cambridge di Marsala, afferma: “Quest’opera rappresenta per me un viaggio personale nelle vite e nei successi di una famiglia che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia siciliana. Speriamo che i lettori possano immergersi nella loro storia come abbiamo fatto noi durante la scrittura”.

Al suo fianco Silvia Maira, scrittrice affermata e appassionata di teatro, aggiunge: “La storia dei Florio è un mosaico di successi e sfide, di coraggio e innovazione. Con questo libro vogliamo trasmettere l’emozione e la grandezza di un’epoca che ha segnato profondamente la Sicilia e l’Italia intera”.

I Florio: pionieri della modernità

La dinastia Florio non fu soltanto un simbolo di ricchezza e potere, ma rappresentò anche una visione imprenditoriale innovativa e un forte impegno culturale e sociale. Palermo, Marsala e Favignana devono a loro una profonda trasformazione economica e urbanistica, che il libro ricostruisce con meticolosità e passione, svelando anche aneddoti poco noti e verità storiche finora trascurate.

Secondo l’editore Salvo Bonfirraro, “la ricchezza di informazioni e la profondità delle ricerche delle autrici rendono questo volume un punto di riferimento per chiunque voglia conoscere meglio la storia dei Florio. Un libro che saprà affascinare e conquistare un ampio pubblico”.

“Gli anni d’oro della dinastia Florio” è molto più di un saggio: è un tributo a una famiglia che ha trasformato la Sicilia in un laboratorio di progresso, e al contempo un monito sul valore della memoria storica come fondamento per costruire il futuro. Un libro da leggere, da vivere e da custodire.