Un viaggio ideale nel mondo dei Florio, imprenditori abili diventati esempio emblematico di coraggio e visionarietà. La mostra “A Tavola con i Florio. Collezioni ceramiche 1900-1940” celebra l’arte e l’eleganza siciliane, e permette di immergersi nell’Italia di quegli anni, un vero e proprio percorso nella bellezza senza tempo della Manifattura Ceramica Florio, nata a Palermo nel 1884 e rimasta in attività fino al 1940, quando fu assorbita dalla Richard-Ginori.

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento i Florio svilupparono infatti numerose attività, come quella della ceramica, forse la meno nota, eppure preziosa, di cui oggi rimangono importanti testimonianze grazie al lavoro certosino e appassionato dei collezionisti che nel tempo hanno curato e conservato cache-pot in stile liberty, servizi di piatti, sputacchiere, pezzi unici e rarissimi.

L’esposizione sarà inaugurata il 25 gennaio 2025 nella sede del MF Museum & Fashion di Catania, in Piazza Cardinale Pappalardo 27, visitabile a ingresso gratuito fino al 20 maggio 2025.

Curata da Marella Ferrera, stilista di fama internazionale, insieme agli studiosi Vincenzo Profetto e Antonino Lo Cascio, autori della monografia dedicata alla Ceramica Florio e attenti collezionisti, la mostra combina pezzi selezionati dalla collezione personale di Marella Ferrera con esemplari rari provenienti dalle collezioni degli studiosi, creando un percorso espositivo che celebra la maestria artigianale della Manifattura.

I pezzi sono esposti su una suggestiva tavola apparecchiata (allestita da Marella Ferrera con la collaborazione di Paolo Gagliardi) dove si possono ammirare le ceramiche che hanno saputo coniugare gli stili iconici di un’epoca d’oro, tra liberty ed estetismo inglese. Alcuni pezzi unici, inoltre, sono stati incastonati all’interno di teche apribili, come fossero pagine di un libro, arricchiti da approfondimenti tematici che consentiranno ai visitatori di immergersi nello stile di vita di un’epoca passata.

Tra le opere in esposizione spicca l’installazione “Omaggio a Franca Florio” di Domenico Pellegrino, artista siciliano, scultore e creatore di opere diventate iconiche, dalle installazioni urbane luminose ai Supereroi. L’opera è stata presentata per la prima volta a Favignana, durante una tappa della mostra Iconic Women, esposta a Palermo, a Palazzo Mazzarino, fino al 4 maggio 2025.

Questo viaggio suggestivo si conclude con una sezione, allestita in un’area dedicata, che metterà in risalto le ceramiche realizzate nello stesso periodo storico da noti designer e artisti che diedero alla ceramica un tocco di modernismo e che andavano di pari passo con l’immagine dei Florio in una sorta di contraltare stilistico.

Tra le opere in mostra: il servizio da tè di Giacomo Balla, genio futurista riconosciuto in tutto il mondo, i disegni futuristi di Uberto Bonetti (due vedute di altrettante città siciliane, la prima Messina, la seconda Catania) e ancora le vetrate disegnate dall’architetto catanese Carmelo Aloisi che collaborò con Duilio Cambellotti, straordinario esponente delle arti grafiche e visive di quell’epoca, e per anni direttore artistico del Teatro Greco di Siracusa. Si tratta di pezzi della collezione di Gianluca Abbadessa. Completa la mostra la ceramica di Pippo Rizzo della collezione di Sergio Fiorentino.

Curatori: Marella Ferrera, Vincenzo Profetto, Antonino Lo Cascio

Orari:

– Venerdì, sabato e domenica: 10.00-13.00 / 15.00-19.00

– Martedì-giovedì: gruppi solo su prenotazione

Per prenotazioni e visite guidate Edoardo Scirè (336868851-edoardo@marellaferrera.com)









Luogo: MF Museum & Fashion di Catania, Piazza Cardinale Pappalardo, 27, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 25/01/2025

Data Fine: 20/05/2025

Ora: 10:00

Artista: MF Museum & Fashion di Catania

Prezzo: 0.00

