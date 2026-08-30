Un momento di profonda trepidazione e di grave prova sta colpendo le comunità di Ciminna e Ventimiglia di Sicilia, messe a dura prova dai devastanti incendi che in queste ore stanno interessando il territorio. In questo contesto di grande apprensione, l’Arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha voluto far sentire la propria vicinanza spirituale e umana all’intera popolazione e alle istituzioni locali.

Il messaggio dell’arcivescovo al sindaco di Ciminna e la telefonata a Ventimiglia di Sicilia

Nella mattinata di oggi, l’arcivescovo ha inviato un accorato messaggio al primo cittadino di Ciminna per esprimere la partecipazione di tutta la comunità diocesana al dolore e alle difficoltà delle famiglie colpite dalle fiamme.

“Egregio Signor Sindaco, Le manifesto la vicinanza dell’intera Arcidiocesi di Palermo in questo momento di grave prova e di profonda trepidazione per la Città e la popolazione di Ciminna”, ha scritto monsignor Lorefice. Il presule ha poi riservato un pensiero speciale a chi sta subendo le ripercussioni più drammatiche del rogo: “Assicuro la mia preghiera per quanti vivono le tremende conseguenze di questo inclemente incendio e in particolare per Salvatore e la sua famiglia. Invoco una copiosa benedizione sull’intera città”.

L’iniziativa segue a stretto giro i contatti telefonici che lo stesso arcivescovo aveva avviato già nelle ore precedenti, sentendo direttamente il sindaco di Ventimiglia di Sicilia e i parroci delle due comunità per informarsi sull’evoluzione dei roghi e sui bisogni dei cittadini.

Questa sera la celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre di Ciminna

A testimonianza di una presenza non soltanto formale ma concretamente vicina al popolo ferito dagli eventi delle ultime ore, monsignor Corrado Lorefice si recherà di persona sul posto. Questa sera, alle ore 18.00, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica presso la Chiesa Madre di Ciminna, un momento di raccoglimento e di speranza rivolto a tutte le famiglie e ai soccorritori impegnati sul campo.