La cessione del Palermo è sempre più un mistero: secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, non sarebbe la Global Sports ad avere firmato gli atti notarili per l’acquisizione del Palermo, bensì la Sport Capital Group. Questa società, era quella che fu fondata lo stesso giorno che gli inglesi comprarono i rosanero, da mr Richardson e da Emanuele Facile uno dei soci di Financial Innovations (i consulenti finanziari di Zamparini).

La nascita di questo gruppo aveva fatto emergere dei sospetti nei giornalisti, ma a domanda precisa Maurizio Belli (socio di Financial Innovations) aveva glissato sostenendo che si trattasse di una coincidenza. John Treacy sarebbe il socio di maggioranza con una quota del 75%.

Resta difficile da capire l’obiettivo di tutti questi giri contorti sui quali si sta reggendo la trattativa. Rispetto agli ultimi giorni un po’ di scetticismo come è logico che sia, venendo fuori qualche nome, sta svanendo ma per apprendere tutto con chiarezza bisognerà ancora aspettare qualche giorno o settimana.