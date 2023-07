E’ di Palermo la nuova “Miss Isole Eolie”. Si tratta di Gloria Carola Di Bella, 17 anni, che ha conquistato ieri sera al Castello di Lipari l’accesso alle prefinali nazionali del concorso Miss Italia.

La studentessa del Liceo Classico aveva conquistato con la fascia di “Miss Rocchetta” il pass per le finali regionali lo scorso 11 luglio al Teatro Nino Croce di Valderice. Gloria è una sportiva che pratica pallavolo, ginnastica artistica e nuoto ed è appassionata del Cubo di Rubik (1 minuto/1 minuto e mezzo la sua performance media).

Le parole di Gloria

“Il mio sogno è diventare medico oltre che entrare nel mondo dello spettacolo. Voglio ringraziare in questa felice serata Lipari e le Isole Eolie che mi hanno concesso questo splendido regalo. Cercherò di rappresentarle degnamente in campo nazionale. Un grazie all’organizzazione di Miss Italia in Sicilia con in testa il responsabile Salvo Consiglio”. – ha dichiarato Gloria sorridente ma anche un po’ emozionata. La bella palermitana ha sbaragliato altre 27 concorrenti ed è la prima prefinalista eletta nel concorso che si tiene in Sicilia. La fascia le è stata consegnata dal vice sindaco di Lipari, Saverio Merlino. E’ stata una gara avvincente a suon di bellezza presentata dal duo Antonello Consiglio-Giada Rumè con special guest Chiara Esposito. Nel corso della serata sono state messe in risalto le eccellenze del luogo con il premio “Le Perle Eoliane”. Per organizzare la manifestazione Brand Eolie assieme alla Glamour Production ha unito diverse aziende leader che credono nel rilancio turistico con iniziative di richiamo e di sicuro ritorno mediatico come Miss Italia. Hanno patrocinato l’evento: Città Metropolitana e Camera di Commercio di Messina, il Parco Archeologico delle Isole Eolie e i quattro comuni dell’arcipelago.

La vittoria di Marta

La bellissima termitana Marta Mascari, 18 anni, è miss Rocchetta Sicilia 2023. La premiazione è avvenuta ieri sera in piazza Guglielmo II a Monreale dove ha ricevuto la fascia dal presidente del consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia.

Grazie a questo importante riconoscimento Marta potrà partecipare alla prefinale del noto concorso nazionale Miss Italia.

La giovane e bella termitana frequenta il liceo scientifico “N. Palmeri” di Termini Imerese, nello scorso mese di ottobre è approdata alla finale del noto concorso regionale di “Miss Blumare 2022”, mentre lo scorso 3 giugno ha vinto la prima selezione di Miss Italia, in provincia di Palermo, svoltasi al San Paolo Palace di Palermo.

Like this: Like Loading...