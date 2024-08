Questa mattina, le Unità Operative Benessere Animale e Ippomontato della Polizia Municipale di Palermo hanno effettuato una serie di controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza estiva sui mezzi a trazione animale.

I controlli a Palermo

Le verifiche, svolte in diverse zone turistiche della città, hanno portato all’accertamento di un caso di esercizio abusivo da parte di un cocchiere sprovvisto di licenza, sorpreso con a bordo dei turisti in via Roma. La carrozza è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada, mentre al conducente sono state contestate violazioni per esercizio abusivo di servizio di piazza con veicoli a trazione animale (art. 70 CdS) e per circolazione senza targa (art. 67 CdS).

I risultati di queste settimane

Questi controlli si inseriscono in un’attività più ampia che ha portato, negli ultimi mesi, a un bilancio di 9 sequestri e 1 confisca da parte della Polizia Municipale.

L’Assessore al Benessere Animale, Fabrizio Ferrandelli, ha commentato: “Sono testimone, in questi mesi di guida della delega affidatami dal Sindaco Roberto Lagalla, del lavoro portato avanti, soprattutto in un periodo estivo davvero impietoso per i nostri amici a 4 zampe. Stiamo registrando decine di abbandoni ogni giorno, ai quali facciamo fronte con difficoltà, anche grazie al prezioso supporto delle associazioni animaliste del territorio. Queste ultime, oltre al giusto contributo di denuncia, offrono la loro collaborazione attiva nell’interesse di non inasprire l’opinione pubblica e di salvaguardare concretamente gli animali segnalati.”

Molto lavoro da fare

“Siamo ancora lontani dagli standard ai quali tendiamo – ha aggiunto Ferrandelli – ma siamo consapevoli di non essere inermi e di essere convintamente e ostinatamente sul campo, nella direzione condivisa con le associazioni firmatarie di protocollo, senza sottrarci alle nostre responsabilità e ottimizzando al massimo i mezzi e le forze a disposizione.”