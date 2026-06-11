Sabato 13 giugno alle ore 10:30 a Villa Niscemi a Palermo si terrà la presentazione della terza edizione della mostra del progetto “Gocce d’emozioni la voce dell’anima”.

All’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Anna Cane all’interno di Sala delle Carrozze, parteciperanno Caterina Scalici direttrice dell’Atelier dei piccoli e fondatrice del progetto, Miriam Alterno pedagogista ed educatrice, Liliana Romano psicologa e analista del comportamento, Giovanna Virga psicologa dell’equipe socio-psicopedagogico all’istituto dei ciechi Florio Salamone di Palermo e presidente dell’Uici Palermo. Interverrà anche l’artista e poetessa Ketty Tamburello.





Saranno presenti, inoltre, Gigi Di Franco, segretario provinciale dell’Uici, Tommaso Di Gesaro, presidente dell’istituto dei ciechi, il sindaco Roberto Lagalla, Aristide Tamajo, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Mimma Calabrò, assessore comunale alle Politiche sociali ed Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive.

Al termine dell’incontro sarà possibile visitare la mostra dei manufatti realizzati dai bambini e bambine, ragazzi e ragazze con disabilità durante i laboratori di arte inclusiva emozionale.





Non sarà solo un momento di valorizzazione del lavoro svolto dai bambini e dai ragazzi, ma anche un’occasione per promuovere una cultura dell’accoglienza e del riconoscimento delle capacità di ciascuno, superando ogni barriera attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Tutta la cittadinanza è invitata per celebrare insieme il talento, la creatività e il percorso di crescita dei giovani protagonisti, che con le loro opere, testimoniano il valore della partecipazione e della piena inclusione sociale.

Luogo: Villa Niscemi, piazza Niscemi, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 10:30

Artista: Ragazzi con disabilità

Prezzo: 0.00

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