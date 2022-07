Un gommone è andato in fiamme questa mattina a Trabia. Il rogo del natante è avvenuto davanti al lido Vetrana davanti a tantissimi bagnanti.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco che sono partiti da Palermo e i sommozzatori per verificare che non via siano feriti.

A bordo del gommone c’erano due persone che si sono buttate a mare. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento le fiamme dell’imbarcazione.

I militari della Guardia Costiera di Termini Imerese sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per un incendio a bordo di un’imbarcazione a Trabia a circa 300 metri dalla spiaggia. A bordo c’erano due persone di circa 60 anni che sono riusciti a tuffarsi in mare e mettersi in salvo. Sono arrivate le motovedette della guardia costiera e dei vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme. L’imbarcazione è andata distrutta. Il mezzo è stato trasportato al porticciolo di San Nicola L’Arena.

L’intervento del personale della Guardia Costiera, che con cadenza periodica effettua esercitazioni antincendio per verificare l’efficienza e la prontezza operativa dei mezzi in dotazione, ha permesso di scongiurare un possibile inquinamento per l’ambiente marino e costiero nonché ha reso immediatamente fruibile per la collettività un tratto di mare intensamente frequentato da bagnanti e unità da diporto.