A soccorrere gli occupanti anche altri diportisti in zona

Gli uomini della Guardia Costiera di Porticello sono intervenuti per soccorrere tre diportisti finiti in acqua dopo che il loro gommone si era capovolto.

I primi a soccorrere i tre occupanti del mezzo alcune imbarcazione che si trovavano non distante nello specchio di mare di Solanto nel comune di Santa Flavia (Pa). Nessuno dei tre diportisti è rimasto ferito.

Il gommone si è ribaltato a causa di un’onda che non sarebbe stata affrontata nel giusto modo da chi conduceva l’imbarcazione.

La Guardia Costiera sensibilizza a tutti gli utenti del mare di mantenere sempre una velocità moderata, anche in relazione alle dimensioni del mezzo navale condotto e alla distribuzione dei carichi trasportati e di prestare sempre la massima attenzione agli eventuali pericoli in mare, ricordando di tenere a bordo le dotazioni di sicurezza in

numero sufficiente alle persone trasportate, in efficienza e facilmente localizzabili per un loro proficuo impiego in caso di necessità.

Per le emergenza in mare, chiamare il Numero Blu della Guardia Costiera 1530